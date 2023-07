Da venerdì caldo africano da incubo, in Sardegna si arriverà a 47 gradi: è già allarme

La buona notizia è che l’anno scorso a quest’ora di ondate di calore ce n’erano state già una decina. Qui siamo solo alla seconda, ma sarà pesante, molto, quasi a recuperare il tempo incerto di inizio estate: da venerdì prossimo e fino almeno a martedì, la Sardegna sarà travolta dall’anticiclone in arrivo dall’Algeria, con temperature da incubo che arriveranno a 47 gradi. Le previsioni non lasciano scampo: il caldo interesserà tutta l’Italia ma sarà la Sardegna la regione più colpita. La protezione civile è già al lavoro per preparare i bollettini di allerta, con raccomandazioni e indicazioni su come gestire l’ondata di caldo in arrivo.