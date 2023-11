Da Serramanna a Bruxelles: il consigliere Carlo Pahler in prima linea con la Rete BELC per il Futuro della Regione

Promuovere la collaborazione e lo scambio di idee per contribuire allo sviluppo dei territori attraverso una partecipazione più incisiva all’interno delle dinamiche europee: ecco lo scopo della BELC, Building Europe with Local Councillors, una rete nazionale di consiglieri locali provenienti da diverse parti d’Italia. La partecipazione di Pahler alla Commissione Europea assume un’importanza per la rappresentanza della Sardegna, l’incontro ha affrontato tematiche di vitale importanza per i territori locali, tra cui opportunità di finanziamento dell’Unione Europea per lo sviluppo rurale e agricolo, cultura e turismo, il Digital Service Act per i servizi pubblici digitali, il supporto alle riforme della Commissione Europea con un’attenzione particolare alla dimensione regionale e locale, la promozione della mobilità sostenibile e l’efficienza energetica degli immobili.

Partecipando attivamente a questi incontri, i consiglieri della BELC dimostrano un impegno propositivo e un approfondito interesse nelle diverse questioni affrontate.

Il Consigliere Pahler ha commentato: “È un momento importante per i territori della Sardegna. Dobbiamo essere più vicini all’Europa e sviluppare insieme una politica comune che miri alla crescita dei nostri territori facendo rete”.

La partecipazione attiva di Carlo Pahler a queste iniziative europee sottolinea la volontà di lavorare per il miglioramento e lo sviluppo della Sardegna, mostrando un impegno concreto nella promozione di politiche che possano beneficiare i cittadini e i territori locali.