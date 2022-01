Da oggi in Italia la pillola anti Covid per ridurre l’aggravamento dei sintomi

Sarà somministrata inizialmente solo ai pazienti che rischiano l’aggravamento, sopra i 18 anni d’età ed entro 5 giorni dalla comparsa dai sintomi. Da oggi è arrivata in Italia la pillola Merck contro il coronavirus: si chiama Molnupiravir e secondo i recenti dati ha il 30% di efficacia contro l’aggravamento dei sintomi. L’AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, ne ha approvato l’uso allo scadere del 2021, mentre il governo aveva autorizzato la sua distribuzione d’emergenza il 26 novembre. La durata prevista del trattamento, 4 compresse da 200 milligrammi 2 volte al giorno, è di 5 giorni.

Per la sua prescrizione è previsto l’utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito dell’Agenzia. Il molnupiravir, messo a punto dal colosso farmaceutico americano Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridgeback Biotherapeutics, è stato il primo farmaco in pillole indicato per la cura dell’infezione da coronavirus a essere registrata.

L’agenzia regolatoria britannica (Mhra) lo ha autorizzato per prima il 4 novembre scorso. Il 26 novembre l’azienda farmaceutica aveva reso noto che il farmaco risulta efficace al 30%, ossia di meno rispetto agli studi preliminari di fase 3 che indicavano invece una riduzione del rischio del 50%.