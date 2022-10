Da oggi addio alle mascherine sui mezzi pubblici, negli ospedali ancora per un mese

Da oggi non servono più le mascherine ffp2 per salire sui mezzi pubblici urbani. La proroga firmata dal ministro Speranza riguarda solo ospedali, strutture sanitarie e residenze sanitarie assistite, ancora per un mese. Via qualunque protezione, invece, per utilizzare i mezzi pubblici.

Ma l’istituto superiore della sanità raccomanda grande cautela: 5 regioni sono a rischio alto, le restanti 16 a rischio moderato e l’arrivo dei primi freddi che costringono a chiudersi in casa stanno spingendo una nuova ripresa dei contagi, con l’indice Rt a 1, risalito dunque al livello di guardia.

Intanto, il centrodestra in procinto di formare il nuovo governo fa sapere che non sarà mai più richiesto l’uso del green pass e non sarà obbligatoria la vaccinazione anti Covid neanche per i medici.