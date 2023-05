Da Monumenti aperti alle sagre fino alla Cavalcata: tutto annullato per maltempo, la Sardegna si blinda

La Sardegna si blinda per paura del maltempo. Una dopo l’altra vengono annullate in queste ore, e alcune già da qualche giorno, le manifestazioni programmate per il prossimo fine settimana: da Monumenti aperti a sant’Antioco alla cavalcata sarda, dalle sagre in tutta l’isola all’evento con i prodotti a chilometro zero all’ex vetreria di Pirri. E poi buongiorno ceramica a Oristano e la prima week street art a Quartu, per fare qualche esempio. Stop a tutto, se ne riparla quando la situazione migliorerà.