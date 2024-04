Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Da Maracalagonis alla serie C: la giovane promessa del calcio Mario Piga punta in alto, il Pescara è in pole position per accaparrarsi l’esterno che ora gioca nel Real Casalnuovo. Non solo: rumors insistenti confermerebbero la sua bravura con l’interessamento da parte di diverse società sportive che militano in serie B.

Classe 2002, il calciatore Piga è cresciuto nelle giovanili del Cagliari per poi disputare le stagioni in serie D. Una categoria che gli sta decisamente stretta, però, ambire al meglio è sempre opportuno soprattutto quando il talento e le opportunità non mancano. Si attende, dunque, di conoscere quale sarà la futura maglia di Mario ennesima conferma che il calcio è nelle gambe dei giovani atleti sardi.