Da Elmas al Niger per aiutare gli ultimi, poi il tumore fulminante: lacrime per la morte di Severino Pinna

Era ricoverato all’ospedale di Feltre dal 19 novembre scorso, per una malattia scoperta da qualche giorno, un tumore. Era stato operato con qualche speranza, ma una serie di complicanze ha avuto un esito fatale nella serata di ieri. Severino Pinna, 56 anni, nato a Elmas, missionario laico per sei anni in Niger, non c’è più: il suo cuore si è fermato per sempre. Era nato a Cagliari il 5 febbraio 1965 e aveva lo stesso nome del padre, che non ha mai potuto conoscere perchè era morto in un incidente sul lavoro pochi mesi prima della sua nascita. Cresciuto dalla madre, lascia 7 fratelli. Severino Pinna era entrato nel mondo del lavoro, specializzandosi nel settore immobiliare. Era poi passato a Bergamo a lavorare in una grande tipografia e poi in Islanda in un cantiere minerario. Approdato nel villaggio di Corte in Cadore era entrato in contatto con don Virginio De Martin – allora parroco di Valle, Venas e Cibiana – e aveva scelto di donare qualche anno della sua vita in Niger, nella missione di Gaya. “Il 17 marzo 2011 ho fatto la mia prima visita a Gaya, in Niger, dove la diocesi aveva aperto da alcuni mesi una missione. E laggiù mi ha contagiato il mal d’Africa che, dal 1primo dicembre 2011 fino al settembre 2017, mi ha portato in Niger, a costruire le strutture necessarie alla parrocchia di Gaya, al fianco di don Augusto Antoniol”, spiegano dalla chiesa di Belluno Feltre.

“Il carattere forte e generoso ha reso Severino intraprendente progettista, capocantiere e impresario, per realizzare dalle fondamenta quelle strutture che la nostra diocesi ha lasciato a beneficio della locale comunità cristiana. Tra le maestranze nigerine è rimasto senz’altro un grato ricordo, non solo per i suoi modi e gli arcani intercalari in sardo che non mancavano mai”, ricorda don Fiocco. Alla fine del 2017 il vescovo Renato, richiamando don Augusto in diocesi, fece a Severino una proposta: «