Da Capoterra all’Olanda con un trolley e 300 euro, la favola di Alessandro: “Sono il re dei pizzaioli”

Una favola, tanto bella quanto reale. Un emigrato sardo che, partito con lo stretto necessario da Capoterra, è riuscito a conquistare un importante titolo in Olanda: “Miglior pizzeria”, titolo conquistato dopo aver sbaragliato “centomila locali food”. Alessandro Garzia, 47enne di Capoterra, è felice: andato via da una terra che, in tutta onestà, gli offriva ben pochi spiragli, è atterrato a Warmenhuizen, nord Olanda, nel 2016, si è rimboccato le maniche e, quando è riuscito a raggranellare un gruzzolo adeguato, si è dato anima e corpo alla ristorazione: “Ero arrivato solo con l’idea di fare la stagione estiva. Poi ho conosciuto la mia attuale compagna, Mari: grazie anche ai suoi incoraggiamenti ho rilevato un piccolo locale d’asporto e, nel giro di due anni, sono passato da dieci a cento pizze vendute al giorno. E, dopo pochi mesi, nel 2019, ho aperto il ristorante”, dice, orgoglioso, Garzia. “Thuisbezorgd awards 2021 best pizzeria”, questo il nome del trofeo, “in pratica è identico al Just Eat italiano”. Il ristoratore sardo ha superato tante selezioni, sono stati decisivi i voti espressi dai clienti, che l’hanno portato all’incoronazione definitiva.

“Sì, sembra davvero una favola”, racconta. “Un ragazzo arrivato tutto sperduto da Capoterra all’Olanda che risulta essere a capo della migliore pizzeria olandese. Un record per me, all’arrivo non conoscevo nemmeno la lingua. Dedico il premio a tutti i miei cari, la mia ragazza e tutti i miei collaboratori. Sono arrivato ad avere ben otto dipendenti”. E, da due settimane, Alessandro Garzia ha un motivo in più per essere felice: “Il Covid sta calando, ci hanno fatto riaprire”. La notizia della vittoria è arrivata sino a Capoterra, e ci sono i complimenti ufficiali del sindaco Beniamino Garau: “Alessandro Garzia, un nostro compaesano, trasferitosi in Olanda, ha avviato una nuova attività di pizzeria e ristorazione. Oggi l’attività di Alessandro, dopo tanto duro lavoro e tenacia, ha ottenuto il premio come miglior pizzeria d’Olanda. Un premio che racconta la tenacia e il coraggio di Alessandro, che testimonia come anche all’estero, noi sardi siamo in grado di dare il meglio di noi stessi e concorrere all’eccellenza. Un capoterrese che in Olanda ha eccelso e ha portato in alto il nome della nostra terra e della nostra città. Congratulazioni Alessandro”.