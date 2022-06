Da Cagliari a Dolianova, raffica di manifesti contro il presidente rossoblù: “Giulini vattene”

La tensione si taglia a fette nel mondo del Cagliari calcio e i tifosi sono i primi a volere un cambio di rotta radicale. E nel mirino c’è sempre lui, il presidente Tommaso Giulini: in otto anni di gestione la squadra è retrocessa due volte in serie B, e aver dovuto dire addio alla serie A dopo la partita con il Venezia, dove bastava un gol per salvarsi, ha infuocato ancora di più tutti gli animi. E così, dopo le scritte a caratteri cubitali comparse sui muretti del vecchio Sant’Elia e in altre parti della città, arrivano i manifesti che invitano, per così dire, Giulini, a fare le valigie e lasciare la guida della società sportiva.

I cartelli sono comparsi, nelle ultime ore, in molte zone. A Cagliari in via Crespellani e via Carpaccio, cuore di Mulinu Becciu, e addirittura all’ingresso di Dolianova, sopra il cartello che indica i principali punti del paese: “Giulini vattene”, con tanto di foto e naso da clown. E, intanto, il nuovo allenatore non si trova.