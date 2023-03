Curare il mal di schiena col giusto appoggio dei piedi: apre a Cagliari Pedibus

Lo sapevate? Il mal di schiena può essere causato anche da un errato appoggio dei piedi. Apre a Cagliari, in Via Pergolesi 72, la Pedibus, ditta che si occupa di ortesi plantare. Ti racconto la sua storia e come vi si costruisce “L’Alter Ego” dei tuoi piedi , curando e correggendo le più svariate problematiche.

La storia di Omar Melis Tecnico ortopedico e podologo dello sport che ha fatto, delle sue competenze, l’arte dell’equilibrio posturale ortesico/plantare.

Nasce professionalmente nel 1992, partecipando attivamente alla realizzazione dell’azienda familiare (S.C.O.) in Via Baronia a Cagliari, di cui il padre Lino Melis è stato ideatore, fautore e nel cui settore tecnico ortopedico era già noto ed apprezzato da decenni.

Qui, Omar, impara a costruire carrozzine, busti, protesi per arti inferiori e superiori, plantari e simili, osservando chi le esperienze le aveva già acquisite: si muove nel laboratorio familiare, sviluppando la passione di aiutare le persone a “rimettersi in piedi”, riequilibrando posturalmente e ridonando il mero gesto deambulatorio a chi ne era sprovvisto per traumi o genetica, sempre in linea e sinergia con le direttive dei nomi più autorevoli e noti della medicina ortopedica di Cagliari.

Amplia tale pratica affiancandola, in contemporanea, con gli studi più specialistici sull’assetto ortesico plantare: consegue, infatti, il diploma di laurea specifico, presso l’Università di Parigi 13, insieme ad altri due colleghi italiani e con i quali condivide il merito di essere stati gli unici tre rappresentanti nazionali ad aver concluso il corso di studi, in questa Università francese unica in Europa nel suo genere.

Decide quindi di dedicarsi all’esclusiva produzione artigianale dell’ortesica plantare e, dopo ancora alcuni anni di interazione nell’azienda familiare, si definisce professionalmente, specializzandosi nell’applicazione di quanto acquisito in decenni di esperienza pratica e studi specifici: in autonomia personale apre il proprio studio, con laboratorio annesso, a Cagliari con il nome di PEDIBUS, in Via Pergolesi 72,continuando ad onorare il noto nome della famiglia Melis.

Attualmente, nello studio, ci si avvale di tematiche riflessologiche strutturali e plantari specifiche, baropodometriche con tecnologia computerizzata, di Kinesiologia applicata e fasciaterapia.

Nel laboratorio accanto, invece, si costruisce artigianalmente il plantare, partendo dall’impronta del piede su calco, per proseguire alla sua completa realizzazione attraverso molteplici passaggi, con cui si modellano i vari materiali che vengono sotto pressione “infornati”.

È qui, in Via Pergolesi 72, assemblato così artigianalmente, è il caso di dirlo, passo dopo passo, viene data forma all’alter ego che supporta la propria pianta dei piedi, con le dovute correzioni specifiche di ognuno.

Si ritorna alla naturale, fisiologica postura: un riequilibrato nuovo input di stimoli, che privano finalmente di quei dolori, invalidanti il normale passo deambulatorio nel quotidiano o il corretto gesto tecnico nello sport; scemando il dolore ed eliminando le asimmetrie funzionali, si supportano quelle strutturali verso il loro ripristino nel tempo, intervenendo appunto sui dolori muscolari, causati da movimenti non più simmetrici che nel tempo ognun di noi ha radicato ed automatizzato inconsapevolmente. Interviene, difatti, ad eliminare quelle antalgie muscolo-scheletriche che un passo scompensato determina e cui il corpo ricorre ricreando appunto compensazioni fittizie, surrogato di quelle fisiologiche, per la forza adattativa di sopravvivenza che possiede l’organismo.

Tutte le competenze teorico, pratiche ed esperienziali trentennali di Omar Melis, confluiscono nella creazione di ciò che gergalmente è noto come “soletta” e tecnicamente è invece definito come ortesi funzionale plantare: permette di intervenire e risolvere le più svariate sintomatologie dolorose e patologiche, dalle ulcere al cosiddetto piede diabetico, dall’artrite reumatoide deformante all’alluce valgo, dalle dita a griffe alle fasciti plantari, spine calcaneari, N. di Civinnini e di Morton, etc, etc,su richiesta e in accordo con le prescrizioni degli specialisti ortopedici, fisiatrici e fisioterapici.

Nello studio/laboratorio si usano materiali di primissima qualità, forniti dalle aziende italiane ed europee più accreditate nel settore e vengono sapientemente assemblati sulle specifiche ed uniche necessità del piede di ognuno, correggendolo e ridonandogli il piacere di compiere qualsiasi movimento, dalla mera passeggiata quotidiana al gesto atletico ,agonistico più tecnico.

In via Pergolesi 72 a Cagliari si è accolti in un ambiente accogliente e gentile, dal momento dell’anamnesi alla visita manuale e/o computerizzata.

Un clima di ospitalità ed ascolto, che confortano e mettono nell’agio il contesto di fragilità emotiva di chi vi giunge per trovare competenza e supporto alle proprie problematiche di appoggio sul piede.

Cortesia e disponibilità non trascurano, anzi correlano le approfondite ed esaustive spiegazioni informative ed esplicative di quanto si svolge durante la visita e riguardo le successive tappe di costruzione e realizzazione ortesica.

Trovi la Pedibus in Via Pergolesi,72 a Cagliari e puoi contattarla e verificarne le proposte personalizzate e le offerte periodiche,ai seguenti recapiti e social:

Cellulare 3475930966

Whatsapp 3475930966