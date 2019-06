Cumuli di alghe in fiamme a Giorgino, il fumo invade la Ss 195: maxi intervento dei Vigili del fuoco

Nuovi roghi di alghe nella spiaggia di Giorgino, a pochi metri dalla Ss 195. Molti gli sos lanciati dagli automobilisti di passaggio che hanno notato il tanto fumo che stava invadendo le corsie. Sul posto sono intervenuti, in forze, i Vigili del fuoco: un’autopompa, un’autobotte e il prezioso supporto del gruppo operativo speciale hanno permesso ai pompieri di avere ragione, seppur a fatica, delle fiamme. Infatti, il forte vento proveniente dal mare non ha facilitato lo spegnimento dei roghi. È l’ennesima volta, in pochi giorni, che “compare” il fuoco nella zona del litorale. Qualche giorno fa c’era infatti stata la “strana” autocombustione delle palle di mare. I Vigili, per spegnere definitivamente ogni rogo, hanno ripetutamente smosso i cumuli delle alghe e della sabbia “per effettuare un’efficace bonifica di contrasto degli eventuali focolai” presenti sotto la spiaggia.