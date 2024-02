Cultura su dialogo e rispetto a scuola, a Maracalagonis: “Ponti di legalità”

Maracalagonis – Una cultura basata su dialogo e rispetto, al via il progetto ‘Ponti di legalità’, promosso dal Comune, che coinvolge le scuole dell’Infanzia della Primaria e della Secondaria.

I giovani di oggi sono il futuro della città, le nuove classi dirigenti, il prossimo motore della società. È quindi fondamentale garantire loro un’adeguata formazione, per costruire una cultura fondata innanzitutto sul dialogo e sul rispetto. E proprio con questo obiettivo l’Amministrazione comunale di Maracalagonis ha studiato il progetto ‘Ponti di Legalità’, promosso nell’Istituto Comprensivo Statale Manzoni.

‘Ponti di Legalità’ intende sviluppare nei giovani studenti del Manzoni di Maracalagonis la capacità di elaborare, attraverso il confronto, un consapevole rispetto delle regole e dei valori della convivenza civile, dell’inclusione, dell’integrazione. Il programma punta infatti a implementare la coesione sociale, migliorando contemporaneamente anche la singola esperienza scolastica e assicurando le condizioni ottimali per la crescita della personalità di tutti gli studenti.

“Per l’Amministrazione comunale è prioritario sostenere il fondamentale ruolo della Pubblica Istruzione, nella consapevolezza che questo sforzo contribuirà alla formazione dei bambini e dei ragazzi – spiega la Sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda -. Ed è necessario investire al fine di adeguare la scuola alle realtà più moderne ed evolute”.

Il Comune di Maracalagonis ha cofinanziato il progetto con fondi di bilancio pari a 2000, con il contributo della Fondazione di Sardegna, per un totale di 12000 euro, e il partenariato dell’Istituto Comprensivo Statale di Maracalagonis, dell’Università di Cagliari e della

Questura. Il coordinamento organizzativo è affidato all’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

L’obiettivo primario è incentivare la cultura della legalità, intesa come disciplina trasversale che impegna tutta la comunità educante: dai docenti agli studenti, passando dai familiari. Remare tutti insieme nella stessa direzione, quindi, per favorire la formazione del buon cittadino, da intendere quale persona capace di stare bene con sé stesso e con gli altri, responsabile e partecipe, propenso alla cooperazione, allo sviluppo e al progresso sociale, rispettando i principi della solidarietà umana.

“Il dialogo della legalità vuole essere un valido supporto alla didattica e alla conoscenza sui temi dell’inclusione sociale, del corretto utilizzo di internet e dei social network – commenta ancora la Prima Cittadina -. Tutti i partecipanti avranno modo di acquisire le basi tecniche per la realizzazione di messaggi brevi ma significativi da trasmettere nel quotidiano, con riferimento a tematiche di vario tipo: dal sociale alla salute, dallo sport all’ambiente fino alla cultura”.

Tantissimi gli studenti coinvolti nel progetto, anche di diverse fasce d’età:

parteciperanno ai laboratori le classi del ciclo dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado, accompagnati e supportati da figure esterne di esperti e tutors. Attraverso la tecnica del ‘learning by doing’ acquisiranno competenze e nuove nozioni partecipando a due diversi percorsi, strutturati sui temi della legalità e dell’educazione stradale.

In particolare, il laboratorio ‘Diario di Legalità’ vuole essere un valido supporto alla didattica e alla conoscenza sui temi dell’inclusione sociale. Internet e i social network saranno il fulcro del progetto di formazione, in contrasto al sempre più diffuso problema del cyberbullismo. E al fine di responsabilizzare i giovani riguardo la diffusione dei video, un laboratorio approfondirà le tecniche di videomaking. Contestualmente alla ripartizione dei ruoli attoriali e di regia, concordata con gli stessi studenti, sono in programma lezioni di inquadratura e di fotografia cinematografica applicata, con cenni riguardo scenografia, costumi e trucco.

Una seconda sezione del progetto, dal titolo ‘L’educazione si fa strada’, tratta in chiave ludico-pratica i temi dell’educazione stradale, abbinata a quella civica. Si rivolge a tutti gli studenti della scuola, dall’Infanzia alla Primaria, fino alla Secondaria, con un programma specifico di attività in base alla fascia d’età. Il primo appuntamento, con la presentazione agli studenti del progetto, è in programma giovedì 15 febbraio alle ore 16 presso l’Auditorium di via Garibaldi a Maracalagonis.