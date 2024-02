Cucina d’autore, relax e benessere: queste le proposte di Palazzo Doglio per la giornata più romantica dell’anno

Per celebrare al meglio San Valentino, Palazzo Doglio presenta le sue proposte dedicate alle coppie che vogliono regalarsi una cornice romantica a Cagliari in occasione della festa degli innamorati.

Cena a lume di candela all’Osteria del Forte

In questa serata imperdibile dedicata agli amanti della buona cucina, l’Executive Chef Alessandro Cocco riuscirà a sedurre anche i palati più raffinati grazie ai suoi accostamenti ricercati e tecniche di cottura insolite e innovative. Nello speciale set menù da sei portate la “Tagliatella di seppia alla puttanesca” e “l’Ostrica cruda marinata al passionfruit” come AmuseBouche, apriranno la strada ad un originale “Gambero rosso crudo, spuma di patate tartufate e pop corn di maiale”. La vena creativa dello Chef si esprimerà poi con la “Fregola risottata, carciofi croccanti, tartare di tonno rosso e pomodoro confit”, il “Mezzo astice a vapore con caponata di verdure rivisitata” per finire con la “Mousse ai 2 cioccolati” come dessert.

Relax per due al Doglio Club

Per coloro che desiderano regalarsi una parentesi di coccole e relax, arriva la proposta del Doglio Club con un’esperienza benessere di coppia nel percorso umico – che include la piscina idromassaggio, sauna, bagno turco e zona relax – accompagnata da un aperitivo a tema a cura del Bar Manager dell’American Bar (a partire da…)

Soggiorno Romantico in Hotel

Coloro che desiderano vivere appieno il romanticismo della giornata e regalarsi una vera e propria fuga d’amore in città, potranno approfittare dello speciale pacchetto studiato ad hoc per la ricorrenza che include il soggiorno di una notte in hotel e la colazione internazionale, oltre alla romantica cena a lume di candela presso l’Osteria del Forte. La proposta, a partire da 330 euro per la camera Deluxe in doppia occupazione, è valida dal 14 al 17 Febbraio e prevede un ulteriore 10% di sconto sulle esperienze di benessere, relax e bellezza al Doglio Club.

Gift Voucher Esclusivi

Un pensiero speciale con cui regalare momenti unici legati al mondo di Palazzo Doglio, dai soggiorni in hotel, alle esperienze di bellezza e benessere al Doglio Club, passando per la buona cucina all’Osteria del Forte e gli spettacoli del Teatro Doglio

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, sarà possibile chiamare il numero 070 64640 o via email a [email protected].