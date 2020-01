Cuccioli gettati a Quartu in una discarica a cielo aperto: rabbia per l’inciviltà a Simbirizzi. Qualcuno nei giorni di festa ha gettato tre splendidi cagnetti in una discarica a Simbirizzi, cresce lo sdegno sul web: “Vorrei dire all’essere che ha abbandonato 3 cuccioli di cane, alla vigilia di Capodanno nella discarica a cielo aperto sulla strada per l’agricolturismo di Simbirizzi, che per tua fortuna la sera degli esseri umani hanno pensato bene di dargli un riparo e del cibo, ma non hanno la possibilità di tenerli. Se qualcuno ha la possibilità di prendersene cura non esitate”, scrive sul gruppo Fb “Quartu e dintorni” Andrea Olla.

Ma l’allarme non finisce qui, perchè continuano a Quartu anche gli avvelenamenti di cani. Sia a Is Meris che a Santu Lianu sono stati trovati diversi bocconi avvelenati e diversi quattrozampe sono morti.