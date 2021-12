Cucciola di 5 mesi investita a Sant’Isidoro: non ha padrone, cerca una casa per vivere meglio

ADOZIONE DEL CUORE PER UNA CUCCIOLA DI 5 MESI, INVESTITA A SANT’ ISIDORO.

ATTUALMENTE È RICOVERATA AL CANILE CAVE CANEM.

L’ appello di Fatima per una piccola cucciola investita a Sant’Isidoro che non ha padrone e cerca una casa per la vita.

Il giorno 11c.m. intorno alle ore 13.00, qualcuno ha investito questa cuccioletta di circa 5/6 mesi senza fermarsi a soccorrerla. Grazie al senso civico e al buon cuore di una persona e alla cortesia e prontezza dei Carabinieri di Quartu, si è riusciti ad attivare la procedura per l’intervento del canile. La piccola ha riportato la frattura del bacino e si riprenderà presto, ma proprio per la sua giovanissima età, vorrebbe correre e giocare come dovrebbe fare ogni cucciolo. Ha bisogno di riprendersi in totale serenità ma in canile con tanti altri cani che cercano di uscire è molto difficile.

Vogliamo lanciare un appello per non farle trascorre una vita in canile, si cerca di riscattare un inizio vita sfortunato, in cui non ha conosciuto gioia e spensieratezza. Si trova al canile Cave Canem a Serdiana, potete andare o chiamare al numero 3938150549. Aprite il cuore.