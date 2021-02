Crotone-Cagliari, Semplici lancia Pavoletti e Duncan titolari

Subito Pavoletti titolare al centro dell’attacco, e la sorpresa Duncan a centrocampo. Questa la prima formazione di Semplici al debutto sulla panchina del Cagliari nello spareggio salvezza col Crotone, in campo alle 15 e alle 17 diretta su Radio CASTEDDU con i tifosi rossoblu che potranno intervenire in diretta durante”A bocce ferme dopo il Cagliari”. Semplici conferma Marin, Nantes, Nainggolan e Likojannis, bocciato Zappa che parte dalla panchina. In difesa Ceppitelli Godin e Rugani. In attacco nel 3-5-2 Joao Pedro accanto a Pavoletti, titolare al posto di uno spento Simeone.