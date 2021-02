IL CAGLIARI TROVA LE SOLUZIONI “SEMPLICI”

di Gigi Garau

Crotone-Cagliari 0-2, risorgono i rossoblù con Semplici: Pavoletti mattatore, finalmente vittoria! Il Cagliari al debutto del nuovo tecnico Semplici vince lo scontro diretto di Crotone, non vinceva dal 7 novembre: ora linea diretta ai tifosi rossoblù su Radio Casteddu con “A bocce ferme dopo il Cagliari”. Decisivo un colpo di testa di Leonardo Pavoletti, riportato titolare da Semplici, e un rigore nella ripresa procurato dallo stesso Pavoletti e trasformato da Joao Pedro. Un uno-due micidiale per il Crotone, che sprofonda all’ultimo posto in classifica e che più volte aveva spaventato la difesa rossoblù con l’ex Ounas.

Ma il Cagliari di Semplici, rispetto alla squadra allenata sinora da Di Francesco, è sembrata una squadra letteralmente trasformata nel modulo e nello spirito. Il cambio di alleuramente tardivo, ha dato la scossa che serviva alla squadra. E anche il 3-5-2 adottato da Semplici ha puntellato una difesa dove Godin e Ceppitelli oggi sono stati due giganti. Ottima anche la prova di Nainggolan da play, e in attacco grazie ai cross è tornato lui: bum bum Pavoletti, l’uomo che non segnava da fine novembre, che non veniva mai schierato da titolare, e che ora ci può davvero salvare anche se la corsa verso la salvezza resta lunga e difficile. Il Cagliari ha resistito nel finale con grande grinta anche in dieci, dopo l’espulsione di un ingenuo Likojannis. Mercoledì alla Sardegna Arena arriva il Bologna, domenica il Cagliari sarà ospite della Sampdoria di Ranieri: due gare decisive per una corsa alla salvezza che adesso, però, è davvero ricominciata. Miracolo di Cragno nel finale sulla punizione del Crotone. E soprattutto, dopo tanto tempo, alla prima di Semoplici il Cagliari è riuscito nel “clean sheet”, finalmente non ha preso gol dopo un anno e mezzo di difesa colabrodo.