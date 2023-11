Crosetto a Cagliari: “Mando alla figlia di Claudio Cadeddu l’abbraccio che il papà non potrà più darle”

“In occasione della festa delle forze armate voglio ricordare l’ultima perdita, il soldato Claudio Cadeddu, morto in Kosovo dieci giorni fa. Voglio soprattutto mandare l’abbraccio di tutti noi alla figlia di 9 anni, abbraccio che il suo papà non potrà più darle”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nell’intervento in occasione della celebrazione delle forze armate a Cagliari.

Claudio Cadeddu, militare di Quartu Sant’Elena in missione in Kosovo, è morto in un incidente stradale in cui è rimasta ferita anche una collega. Il graduato aiutante in forze al Centro Militare Veterinario di Grosseto era impiegato nella missione italiana in Kosovo in qualità di operatore cinofilo.

“Provo una profonda emozione nel rivolgermi, in un giorno come questo, a Voi, donne e uomini in uniforme, che garantite la nostra sicurezza operando in ogni angolo del Paese e in numerose aree e zone, teatri e Paesi difficili del mondo. Un mondo sempre più ‘grande e terribile’, come dimostrano le tante, troppe, guerre in corso, ma in cui la presenza e la capacità di portare pace e sicurezza dei nostri militari – di terra, di cielo e di mare – è, sempre, ove possibile, fattore di stabilità, di ricomposizione dei conflitti, di costruzione di spazi, per creare il dialogo e perseguire la pace”. Comincia così il messaggio del Ministro della Difesa, Guido Crosetto in occasione del 4 novembre 2023, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. “I nostri soldati, i nostri marinai, i nostri aviatori, i nostri carabinieri, le nostre forze di polizia – prosegue Crosetto – cercano caparbiamente di riconoscere, in mezzo all’Inferno, ciò che non lo è, e sanno dargli spazio”.