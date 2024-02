Crollo disastroso a Cagliari, Truzzu lascia il Comune: “E’ stato un voto contro di me”

“La Meloni non ha colpa. Mi assumo tutte le responsabilità. Ha pesato il voto su Cagliari che era più contro di me che a favore della mia avversaria”. Il candidato del centrodestra Paolo Truzzu ammette la sconfitta e si assume tutte le responsabilità. Più che sul voto disgiunto ha puntato l’indice sul giudizio negativo dei propri concittadini. Subito dopo la proclamazione si dimetterà da primo cittadino e andrà a guidare l’opposizione alla prossima giunta regionale targata Pd-5Stelle nel consiglio di via Roma.

“Siamo andati a un soffio dalla vittoria nonostante il centrodestra in Sardegna non godesse di buona salute”, ha dichiarato il sindaco, “il centrodestra perde su Cagliari e nei grossi centri è più un voto contro il sottoscritto che per la Todde. Ha pesato”, aggiunge, “soprattutto il voto dei cagliaritani ma al 99 % le rifarei tutte le cose che ho fatto. Forse non sono riuscito a comunicarle al meglio ai cittadini. Avrei dovuto spiegare ai cittadini il perché dei cantieri. Ma a Meloni non ha alcuna responsabilità: è una valutazione sul sottoscritto”.

Dopo la proclamazione Truzzu si dimetterà da sindaco. Dopodiché la prossima giunta regionale della Todde nominerà un commissario straordinario che accompagnerà i cagliaritani al voto.