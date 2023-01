Cagliari, crolli in via Dettori: dalla finanziaria regionale 5 milioni per residenti e commercianti

Arriva dal consiglio regionale l’aiuto per residenti e commerciati dopo i crolli in via Dettori, alla Marina di Cagliari. Il gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale chiede un impegno della Regione Sardegna. “I tempi sono stretti e gli interventi sono della massima urgenza, in questo momento, quando è in discussione la legge di stabilità 2023 non si può non prevedere uno stanziamento straordinario a favore del Comune di Cagliari per affrontare l’emergenza che ha colpito i residenti e le attività commerciali”, dice il consigliere regionale del Partito Democratico Piero Comandini.

L’impegno economico – finanziario deve supportare il Comune nell’affrontare la calamità cercando di capire le cause e intervenire con pronte soluzioni, garantendo la messa in sicurezza dell’intera area sia residenziale che commerciale ma, prosegue l’esponente PD, che ha appunto previsto un emendamento alla finanziaria 2023 di 5 milioni di euro, bisogna anche prevedere la

costituzione di un gruppo di lavoro così da monitorare costantemente l’area interessata per scongiurare nuovi crolli. Questa, naturalmente, la proposta, bisognerà ora aspettare per capire se l’aula la accoglierà e approverà.

Intanto, la Procura procede per disastro colposo, al momento ancora senza indagati, mentre i commercianti della zona si sono rivolti al Tribunale civile, avviando una causa per risarcimento danni. Il giudice ha nominato consulente il professor Fausto Mistretta dell’Università di Cagliari, che preparerà una relazione per stabilire l’entità del danno e accertare eventuali responsabilità.

Proseguono nel frattempo i lavori di messa in sicurezza degli edifici evacuati, puntellati con la tecnica che viene utilizzata per gli immobili danneggiati dai terremoti. Un’ottantina le persone rimaste senza casa, studio professionale o attività commerciale che hanno chiesto aiuto al Comune, che a sua volta ha lanciato l’sos alla regione per ottenere i fondi necessari. Che ora potrebbero arrivare dalla finanziaria.