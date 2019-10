Cristian Farris scomparso, l’sos della cugina: “Ecco il suo tatuaggio, vi prego aiutateci a ritrovarlo”. Mentre in serata i sommozzatori hanno scandagliato il fiume di Orroli, la cugina del ragazzo scomparso lancia un nuovo drammatico appello rendendo noti nuovi importanti particolari sul giovane: “Gli avvistamenti del ragazzo Cristian Farris di Orroli scomparso aumentano ma di fatto lui non si trova… Quindi decido di pubblicare queste tre immagini, il tatuaggio che porta sull’avambraccio SINISTRO, in quanto lui spesso porta le maniche sollevate…. Dagli ultimi avvistamenti è vestito con pantaloni in velluto nero scarpe in pelle e maglioncino nero con strisce bianche e viola quello della foto con il grembiule bianco… Evitiamo per cortesia inutili segnalazioni che ci riempono si il cuore di speranza ma le nostre energie vengono sprecate inutilmente…. Lasciamo il mitomanismo da una parte e mettetevi una mano sul cuore… Non porta orecchini … Come dalle segnalazioni ricevute…. Per favore si aggira a Cagliari zona marina piazza Carmine piazza Yenne…. Condividete il più possibile… I giorni passano.Grazie a chiunque ci dia una mano”, le parole di Sonia Marcialis spedite a Casteddu Online.