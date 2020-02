Cristian Farris scomparso 4 mesi fa a Orroli, appello disperato dei familiari: “Chi sa la verità parli”

Appello disperato dei familiari del giovane calzolaio di Orroli scomparso 4 mesi fa. “Non abbiamo più nessuna notizia e non ce la facciamo più”, dichiara Vanessa Farris, “i carabinieri non possono parlare e noi siamo nel silenzio. I miei genitori stanno soffrendo. Io sono sicura che c’è qualcuno che sa. Qualcuno che sa ma che non vuole parlare. Io lo invito a farlo. Diteci qualcosa. Anche con una telefonata o con una lettera anonima”.

Cristian Farris è stato visto per l’ultima volta la sera del 21 ottobre scorso in un bar di via Roma a Orroli. Da allora è sparito. Le ricerche sono state vane. “Non avrebbe mai abbandonato il suo bestiame”, sottolinea Vanessa Farris, “ci teneva troppo e pensiamo che qualcuno possa avergli fatto del male. Ma ora chi sa parli. Ci dica qualcosa. Anche solo per dirci dove è il corpo”.