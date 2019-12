Cristian Farris, il calzolaio scomparso da Orroli, è stato ucciso per colpa di un credito mai saldato? Questa la nuova pista della procura che indaga sulla vicenda, riportata oggi dall’Unione Sarda nell’articolo di Andrea Manunza. Il pm De Angelis come riporta l’Unione ha chiesto ai carabinieri di verificare la tesi- che circola con insistenza nel paese- che Cristian avesse un credito in denaro negli ultimi tempi da parte di alcune persone. Soldi che non sarebbero mai stati restituiti, tanto da diventare un possibile movente di un omicidio. Il corpo del giovane però non è stato mai ritrovato. Si parlerebbe di un furto compiuto e di una somma mai restituita, in un giallo ancora tutto da verificare. Qualcuno avrebbe ucciso il giovane per non ridargli i soldi dovuti?