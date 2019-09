Crisi in Arabia Saudita, cosa dobbiamo aspettarci sul prezzo della benzina

I bombardamenti al cuore del petrolio saudita di sabato scorso avranno delle conseguenze che pagheremo anche noi. In che misura non è ancora chiaro ma il Codacons stima una spesa di 320 euro in più a famiglia a fine anno. Il blitz a due importanti stabilimenti petroliferi in Arabia Saudita appartenenti ad Aramco, l’azienda statale saudita di idrocarburi, rappresenta per il Wall Street Journal “un colpo che probabilmente nessun fornitore globale di petrolio ha subìto dai tempi della prima guerra del Golfo”.

