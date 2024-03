Crescono le colonie feline a Muravera: presto censimento, vaccinazione e sterilizzazione dei gatti col supporto dell’Asl

Il Comune di Muravera, tramite la Compagnia barracellare del paese al comandata da Daniele Battaglia, interverrà per censire le colonie feline presenti nel centro urbano del paese, la cui situazione sta diventando preoccupante. Nella serata di ieri una pattuglia di barracelli è intervenuta, supportata da un veterinario, per somministrare dell’antibiotico a un gatto appartenente a una colonia con “base” in viale Rinascita. “L’amministrazione comunale – ha spiegato Daniele Battaglia, comandante dei barracelli di Muravera – ci ha dato mandato per censire le colonie e successivamente, con il supporto dell’Asl, procedere alla vaccinazione dei gatti che ne fanno parte e alla loro sterilizzazione, dal momento che stanno raggiungendo dimensioni ragguardevoli”. Il passo successivo sarà l’individuazione di volontari che, una volta completate vaccinazione e registrazione, si prenda cura dei gatti.