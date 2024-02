Cresce l’ansia per la sorte di Giuseppe Tolu, sparito a Villasalto: task force per ritrovarlo

Cresce l’ansia per la sorte di Giuseppe Tolu, sparito da oltre un giorno da Villasalto. L’anziano si trovava nella casa di riposo di via Torino, ieri è uscito e non è più ritornato. Dopo l’appello dei nipoti e la denuncia di scomparsa fatta ai carabinieri, è entrato in azione il soccorso alpino e speleologico della Sardegna. Il via libera è arrivato in tarda mattinata dalla prefettura di Cagliari che ha richiesto la perlustrazione di una vasta area impervia con l’impiego dei droni. Sul posto stanno operando 4 tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano, ai quali vanno ad unirsi altre 5 unità grazie al centro di coordinamento mobile, il mezzo dotato di tutte le tecnologie a supporto della ricerca. Le operazioni vengono coordinate dai carabinieri di Villasalto. Presente anche il personale dei Vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile.

Tolu al momento della scomparsa, indossava un maglioncino chiaro e non si sa se si sia portato dietro anche una giacca, visto il periodo.