Crede di aver ucciso la moglie a martellate e si butta dal balcone, ma è ancora viva: tragedia a Carignano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un tentato femminicidio, avvenuto la notte scorsa a Carignano, provincia di Torino. Un uomo di 60 anni, Valter Garnero, ha colpito a martellate nel sonno la moglie Cristina Pantenero, di 53. Credendo di averla uccisa, si lancia dal balcone del loro appartamento al terzo piano. Un omicidio suicidio finito in modo diverso da ciò che avrebbe pensato il 60enne, visto che si trovano entrambi ricoverati in Ospedale. La donna non sarebbe in gravi condizioni mentre il marito rischia di morire per le fratture riportate, soprattutto al volto, dopo una caduta di 10 metri. Stando alle prime ricostruzioni, al momento dell’accaduto erano presenti in casa anche la figlia 17enne della coppia e la nonna materna. A dare l’allarme è stato Marco Occhetti, titolare del bar di fronte alla palazzina, che ha sentito primo il tonfo e poi riuscito in strada a vedere cosa fosse successo insieme alla moglie. Al momento sono ignote le cause che possano aver spinto l’uomo, geometra del comune e amministratore della stessa palazzina in cui vive, a un simile gesto. Le indagini sono aperte.