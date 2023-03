Crateri lunari a Serramanna? No, buche sempre più profonde dopo le piogge

Crateri lunari? No, buche profonde situate in diverse vie del centro abitato: dopo le piogge degli ultimi giorni la situazione in paese sembrerebbe essere notevolmente peggiorata e i cittadini chiedono interventi immediati per risanare la situazione. Sono quasi delle voragini, insidiose per i tanti automobilisti che, per evitare danni ai propri mezzi, dribblano, per quanto possibile, le difformità del manto stradale che costellano diverse arterie. Corso Repubblica, per esempio, si presenta male: le macchine, quasi, vengono “risucchiate” dai “pozzi” che si sono formati e che, soprattutto in curva, costituiscono un vero e proprio pericolo. A gran voce i cittadini chiedono interventi immediati al primo cittadino Gabriele Littera che a Casteddu Online spiega: “Si, saranno oggetto di intervento decine di strade del centro. È stata già approvata la determina per la progettazione e la direzione lavori”. Ancora un po’ di pazienza, quindi, e le vie saranno prontamente riparate.