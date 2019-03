Crash in via Vivaldi a Iglesias, alcuni feriti in gravi condizioni: i soccorsi dei vigili del fuoco

Crash in via Vivaldi a Iglesias, alcuni feriti in gravi condizioni. Incidente stradale a Iglesias, i Vigili del Fuoco intervengono per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa 115 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari è stata inviata sul posto la squadra VVF di Pronto intervento “5A del distaccamento di Iglesias per un incidente stradale dove le cause sono ancora in fase di accertamento. Gli operatori della squadra VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a soccorrere gli occupanti congiuntamente al personale medico inviato dal servizio di emergenza del 118, e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Alcuni feriti in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri