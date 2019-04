CRAI Spesa Online: Il tuo negozio di fiducia sempre con te…

Fare la spesa comodamente da casa, acquistando i prodotti preferiti ma evitando lunghe code al supermercato.

Grazie a CRAI spesa online, tutto questo è possibile.

Con il nuovo servizio di spesa web, è possibile ritrovare la stessa qualità e la fiducia di sempre.

E’ possibile scegliere la consegna della spesa a casa o valutare di ritirare la spesa già pronta in negozio.

Utile, per chi ha pochi momenti da dedicare alla spesa, per chi lavora e ha poco tempo libero, per le persone che per motivi di salute non possono allontanarsi dalla propria abitazione.

Fare la spesa autonomamente evitando la fatica del trasporto di sacchetti pesanti e ingombranti.

Il servizio è attivo, da un anno e mezzo, nel punto vendita di CRAI Cagliari di PIAZZA YENNE e su altri 11 punti vendita Crai in Sardegna.

Scopri su https://www.craispesaonline.it/ il punto vendita più vicino a te!

La consegna è attiva dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 20:00, se si decide invece di ritirare la spesa nel punto vendita il servizio è attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00

Il pagamento si può effettuare online o nel punto vendita.

Fare la spesa su internet è semplice, proprio come farla presso un qualsiasi punto vendita fisico.

Il primo step è entrare nel portale di CRAI Spesa Online e scegliere le modalità di consegna: ritiro in negozio o consegna a casa.

Il costo della consegna a domicilio, varia in base alle fasce di spesa, consegna gratuita se il valore della spesa è superiore a 70 euro.

Informazioni costi spedizione: https://www.craispesaonline.it/costo-spesa-online

Per la consegna della spesa a domicilio, CRAI viaggia su 2 ruote,

con bike messenger, un servizio di recapito, ecologico, professionale, puntuale.

Una scelta consapevole e responsabile per dare a Cagliari un servizio di trasporto alternativo e green.

La bicicletta come mezzo a impatto zero, un servizio di trasporto di mobilità alternativa che tuteli l’ambiente. La necessità, è diminuire l’impatto ambientale, generato dai veicoli privati: inquinamento atmosferico, emissioni di gas serra, inquinamento acustico, congestione stradale.

Ma i vantaggi CRAI non finiscono….

Dall’1 al 28 Aprile un GRANDE CONCORSO

VINCI 1 IPHONE XR

Dall’1 al 28 Aprile solo su craispesaonline.it fare la spesa porta fortuna.

Per ogni spesa minima online di almeno 70€ in un unico acquisto, si partecipa all’estrazione di 1 iPhone XR 64 GB a settimana.

CRAI ti PREMIA!!!

fedeltà che premia

I vantaggi della Carta Fedeltà

Carta Più, permette di aprire le porte a un mondo esclusivo di vantaggi creato da CRAI per tutti i suoi clienti. Ogni giorno la spesa sarà più ricca di sconti e tante iniziative speciali.

Ricordati di registrare la tua carta fedeltà per la tua spesa online usufruendo così a tutte le promozioni!

CRAI ha scelto tanti preziosi regali per i suoi clienti, per le famiglie e la casa, firmati dalla qualità di grandi marche.

I punti CRAI servono anche a fare solidarietà, aderendo a importanti iniziative sociali a livello nazionale e internazionale.

