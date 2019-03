Cr7 alla Sardegna Arena: ancora 700 biglietti disponibili per Cagliari-Juve

Prosegue la vendita dei biglietti per Cagliari-Juventus, prossimo impegno casalingo dei rossoblù in programma martedì 2 aprile alla Sardegna Arena. Dopo le giornate dedicate ad abbonati e agli iscritti al programma membership “Passione Casteddu”, è iniziata da oggi la vendita libera: a disposizione dei tifosi ancora 700 tagliandi tra Tribuna e Distinti Centrali. Già sold-out le Curve, i Distinti Laterali e i Distinti Family.

I biglietti restanti potranno essere acquistati online, nelle ricevitorie autorizzate e alla Sardegna Arena con i seguenti orari: sabato 23 marzo dalle 16 sino alle 20; la vendita proseguirà lunedì con orario continuato dalle 10 alle 20. Da lunedì 1° aprile i tagliandi potranno essere acquistati anche nei Cagliari 1920 Store.

Sempre attiva la promozione per i tifosi che vogliono assistere sia a Cagliari-Juventus che a Cagliari-Spal: basterà aggiungere 5€ al costo del biglietto per il match contro i bianconeri per assicurarsi anche quello per la gara contro gli emiliani.