Cpa Monastir, ES Polizia: “Struttura migranti inadeguata in tempo di Covid-19, Ministro sostituisca subito”

CPA Monastir, ES Polizia: struttura inadeguata in tempo di Covid-19, Ministro sostituisca subito. “Ormai appartengono alla cronaca quotidiana i disordini all’interno del CPA di Monastir, nel sud della Sardegna, dove gli arrivi di migranti – molto spesso cittadini algerini, che giungono tramite barchini – sono all’ordine del giorno, impegnando fino allo stremo le Forze dell’ordine, che devono tentare di mantenere un minimo di ordine all’interno del centro e quotidianamente procedere alle ricerche di quelli che, in alcuni casi sembra contagiati dal coronavirus, spesso se ne allontanano”.

Così Vincenzo Chianese, Segretario generale di ES Polizia, che aggiunge: “La conformazione della struttura è tale da non consentire la separazione tra i migranti risultati positivi e quelli al momento negativi, che così rischiano quindi costantemente di essere contagiati, così come rischiano poliziotti, carabinieri e finanzieri che con vengono a contatto con gli ospiti del CPA nel corso dei disordini o quando li rintracciano a seguito delle continue fughe che continuano a ripetersi quasi ogni giorno”.

“Per garantire la salute dei migranti, degli operatori delle forze di polizia – sottoposti a una pressione eccessiva – e dell’intera comunità chiediamo quindi al Ministro Lamorgese – conclude Chianese – di attivarsi per individuare un’altra struttura in cui attestare il CPA, che sia conformata in maniera da consentire la separazione degli ospiti positivi al Covid-19 dai restanti ed, al tempo stesso, sia idonea a prevenire disordini e allontanamenti arbitrari che mettano a repentaglio la salute pubblica”.