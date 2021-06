Ha perso il papà di Covid e deve curarsi un tumore, un successo la raccolta fondi per il piccolo Davide

I soldi per il viaggio ci sono tutti. Anche per i prossimi. Un successo la raccolta fondi per il piccolo Davide, nome di fantasia di 13enne cagliaritano che, in tenera età, sta affrontando una fase molto complicata della propria esistenza. A marzo gli hanno diagnosticato un sarcoma di Ewing e un mese fa ha perso il padre ucciso dal Covid. Lunedì deve partire a Firenze per un intervento chirurgico delicato. Parenti e amici sono con lui: ed è scattata una raccolta fondi su Facebook. (Qui sotto l’iban e il nominativo). E la raccolta è andata meglio del previsto. Lunedì ora Davide volerà con la madre in Toscana, il 28 giugno l’operazione.

La sua storia ha commosso tantissime persone. Il piccolo soffre di un sarcoma di Ewing di 13 cm al braccio sinistro, diagnosticato nel marzo scorso. La sua vita, come quella dei genitori e di tutti quelli che gli vogliono bene, ha subito uno shock e una rivoluzione nella quotidianità. Ha concluso 4 cicli di chemioterapia al Microcitemico e mentre lui combatteva contro gli effetti collaterali della chemio, il suo papà affrontava il Covid, che purtroppo se l’ha portato via un mese fa.

Davide ha solo 13 anni “e sta affrontando situazioni troppo grandi per la sua età”, ora si sta preparando per il primo intervento di innesto per ricostruire la parte dell’osso che questo tumore ha tolto e per questo, il 21 giugno dovrà partire con la sua mamma a Firenze al Careggi.

Purtroppo le disponibilità economiche per sostenere le spese del viaggio e del soggiorno scarseggiano ( il 22 dovrà fare una risonanza in day hospital per poi essere ricoverato la settimana successiva, quindi dovranno stare in un b&b sino al ricovero). Così è partita la raccolta fondi che è andata benissimo.

“Fino ad ora sono arrivati circa 2 mila euro che per noi sono una manna perché ci aiutano a coprire serenamente le spese di questo viaggio e dei prossimi che faremo per i controlli post operatori”, dichiara la madre di Davide, “ringraziamo tutti quelli che, anche con poco, hanno dimostrato affetto nei confronti di mio figlio”.