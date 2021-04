Covid, terza ondata di contagi: “La Sardegna passa in zona rossa”

L’indice Rt nazionale cala a 0,92, ma la terza ondata di contagi, che ha portato numeri al rialzo negli ultimi giorni in Sardegna, la condanna alla zona rossa. L’anticipazione è sul Corriere della Sera: l’Isola va in lockdown, e in tutta Italia ci sono solo altre tre regioni rosse: si tratta di Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Nel loro caso, però, si tratta di una conferma. Per l’Isola, invece, è una doccia gelata: dal bianco all’arancione senza passare dal giallo, abolito per tutto il mese di aprile, sino al rosso. A pesare dovrebbe essere proprio l’indice Rt: sette giorni fa era a 1,18, sarebbe salito oltre la soglia limite di 1,25. Si attende solo l’ufficialità che arriverà, a breve, con tutti gli indici Rt regionali.