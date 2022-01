Covid, Solinas: “In Sardegna 700 mila terze dosi, in campo ogni strumento per sconfiggere il virus”

Corrono le somministrazioni delle terze dosi in Sardegna. Nell’Isola le vaccinazioni con la dose booster hanno superato quota 700 mila su quasi 3,3 milioni di dosi complessivamente somministrate. Solo nella giornata di ieri, su 17.556 dosi somministrate in totale, le terze dosi sono state 14.184, a cui si aggiungono 1.689 prime somministrazioni e 1683 richiami. In crescita anche le somministrazioni pediatriche che hanno superato le 29 mila dosi, di cui 23 mila prime somministrazioni. Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, nella giornata di ieri sono state 52 mila dosi, di cui 18 mila pediatriche, mentre sono attese entro la fine del mese ulteriori 125 mila dosi di cui 6 mila pediatriche. “Sulle vaccinazioni la Sardegna sta mantenendo un andamento che richiama i livelli più alti registrati tra la primavera e l’estate dello scorso anno. Stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione per contrastare il virus e rafforzare la copertura vaccinale della popolazione è, oggi più che mai, fondamentale”.

“La campagna procede bene – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – i dati ci dicono che in questa nuova fase segnata dalla diffusione delle varianti, il picco non è ancora stato raggiunto. La vaccinazione è importante: circa due terzi dei ricoveri è imputabile a persone non vaccinate. Nessun ricovero per Covid su cittadini che hanno ricevuto la dose booster, gli unici positivi rilevati negli ospedali sono asintomatici ricoverati per altre patologie”.