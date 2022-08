Covid, sei vittime in 24 ore in Sardegna: c’è anche un 32enne

Covid, 6 morti in Sardegna. Uno aveva 32 anni. In Sardegna si registrano oggi 759 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 707 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2990 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 ( +5). 15370 sono i casi di isolamento domiciliare (-799).

Si registrano sei decessi: un uomo di 70 e uno di 81 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 72 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 89 anni, residente nella provincia di Sassari; un uomo di 97 anni, residente nella provincia di Nuoro e un uomo di 32 anni, residente nella provincia di Oristano.