Covid, screening sulla popolazione sarda: domani conferenza stampa con il virologo Crisanti

Domani, martedì 22 dicembre, alle ore 12.15, in videoconferenza stampa, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, insieme all’assessore della Sanità, Mario Nieddu, il commissario straordinario di Ats-Ares, Massimo Temussi, e il professore Andrea Crisanti, faranno il punto sull’imminente campagna di screening sulla popolazione dell’Isola. Le credenziali per poter accedere alla piattaforma di videoconferenza saranno comunicate in mattinata.