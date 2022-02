Covid, Sardegna in lotta con i numeri: più positivi ma calano i nuovi casi

La Sardegna lotta con i numeri e i contagi, e non riesce ancora a svoltare come è già accaduto in molte altre regioni italiane. Nella settimana dal 16 al 22 febbraio si registra un peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid ogni 100.000 abitanti (2.202) ma si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21,7%) rispetto alla settimana precedente. I numeri sono riportati nel report settimanale della Fondazione Gimbe, che ancora una volta certifica che la provincia di Oristano ha la maglia nera dei contagi in tutt’Italia: 1.965. I casi scendono nel Sud Sardegna a 729, a Cagliari a 649, a Sassari a 596, a Nuoro a 509. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, resta sopra la soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupati in area medica (22,7%) e in terapia intensiva (13,2%) da pazienti Covid.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, in Sardegna la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all’83,8% (media italiana 83%), a cui aggiungere un ulteriore 2,4% (media Italia 2,4%) solo con la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell’ 84% (sotto la media italiana che è dell’84,9%). La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 31,5%, superiore di tre punti alla media italiana.