Covid, primo caso di Omicron nel Cagliaritano: positiva una donna tornata dalla Gran Bretagna

È ufficiale, la variante Omicron è arrivata anche nel Cagliaritano. A portarla una donna, rientrata da un periodo di ferie trascorso in Gran Bretagna. Risultata positiva al tampone, gli esperti hanno analizzato il test e hanno appurato la presenza della nuova variante del Covid, che ha ben trentadue mutazioni, sempre più presente anche in Europa. Stando a quanto si apprende, le condizioni della positiva non destano particolari preoccupazioni. Ha preso il Covid in forma lieve e sta bene, dovrà ovviamente osservare la classica quarantena a casa, indispensabile per evitare che possa contagiare altre persone. Un nuovo caso Omicron nell’Isola, quindi, a distanza di due settimane dal primo: anche in quel caso si era trattato di un “contagio di importazione”, visto che era risultato positivo e asintomatico un passeggero sbarcato dal volo Roma-Alghero di rientro dall’Africa dopo uno scalo in Olanda.

L’assessorato regionale della Sanità è già stato allertato sul nuovo caso di variante Omicron scoperto sulla donna residente in un paese del Cagliaritano.

Ha collaborato Ennio Neri