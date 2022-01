Covid, per la guarigione in Sardegna bastano anche i tamponi delle farmacie: “15 euro per evitare le attese dell’Ats”

Uscire in tempi rapidi dall’incubo Covid a quarantena finita? Sarà possibile anche a Cagliari e in Sardegna, basterà pagare: 15 euro per un antigenico rapido, incrociando le dita e sperando che sia negativo. Eccola, la grande novità promossa dal Governo e recepita, ovviamente, anche dalla nostra regione. Addio, si spera, alle lunghe attese da parte dell’Ats, “con i tantissimi contagi attuali è infatti sotto pressione”, sarà sufficiente prenotare in una delle farmacie che fanno i tamponi validi per il green pass. A confermarlo è Pierluigi Annis, presidente sardo di Federfarma: “Recepiamo la normativa nazionale, il tampone negativo fatto da noi sarà subito comunicato all’Ats e si dovrà pazientare solo qualche giorno prima di ricevere il certificato di negatività ufficiale. Prima il sistema era più farraginoso, così invece gli uffici dell’Igiene Pubblica saranno alleggeriti”. L’opzione di attendere la telefonata dall’Ats, a Cagliari in particolare dal centro di via Romagna, rimane in piedi: in quel caso il tampone sarà gratuito, come lo è sempre stato, ma i tempi saranno, da “tradizione”, più lunghi.

“Pagando si potranno anticipare i tempi, consigliamo a chi ha la possibilità di farlo di andare in farmacia, per non gravare sugli uffici pubblici. Siamo a disposizione, e il costo di quindici euro è quello che è stato previsto dallo Stato”. La possibilità sarà realtà “tra qualche giorno, ci stiamo finendo di organizzare”.