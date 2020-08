Covid, parla Mattia: “Ma quale paziente uno, la diffusione del virus non è colpa mia”

Tutta l’Italia lo ha conosciuto come il paziente 1, il primo caso di malato di Coronavirus nel nostro Paese. Era lo scorso febbraio quando Mattia Maestri, 38enne di Codogno, venne ricoverato per Covid. L’Italia capì che il contagio era arrivato. Eppure questo manager lombardo non accetta di essere considerato il primo pezzo della lunga catena di contagi. “Non ho sensi di colpa”, spiega. Perché dopo mesi di terapia, cure e riflessioni ha una certezza granitica: il virus era già in circolazione da tempo.

