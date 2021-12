Covid, nuovo record di contagi in Italia: i nuovi positivi sono 144.243, 155 i morti

I casi di Covid segnano un nuovo record in Italia: oggi sono 144.243. Il bollettino del ministero della Salute odierno cancella dunque il primato di ieri (126.888 positivi,). E oggi l’Iss, nel suo monitoraggio settimanale, evidenzia come l’incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi per 100.000 abitanti contro 351 di sette giorni pima. Dall’ultimo report del governo sono oltre 5,5 milioni gli italiani non vaccinati, senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni per cui la campagna di immunizzazione è partita da poche settimane.

