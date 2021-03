Covid, nuova stretta in arrivo: bar e ristoranti chiusi nei week end anche in zona gialla

Vista la curva epidemica che continua a salire, la stretta ha le ore contate. Il governo ha in mano le proposte del Comitato tecnico scientifico e sta valutando quale tipo di misure adottare, con una eventuale modifica del Dpcm. La cabina di regia col premier Draghi, riunita oggi a Palazzo Chigi, ha valutato la situazione epidemiologica del Covid, con il bollettino che segna 22.409 casi e 332 vittime, ma attende di analizzare nuovi dati prima di arrivare alla decisione finale sulle misure da mettere in campo. Sulla stretta nei weekend, quindi, che potrebbe essere estesa a tutta Italia, “stiamo ancora valutando, anche perché alcuni dati sono attesi nelle prossime ore”, spiega una fonte presente al tavolo di confronto.

I prossimi passi, comunica Palazzo Chigi, saranno esaminare domani i nuovi dati sulla diffusione del contagio, per poi fare tutti gli approfondimenti con le Regioni e le Province autonome: l’incontro, fra Governo e Regioni, è stato fissato alle 14,30. Con ogni probabilità, quindi, una decisione sulla stretta, che ormai appare inevitabile, verrà assunta nella giornata di venerdì, quando il Consiglio dei ministri valuterà l’adozione di eventuali misure.

Fonti presenti al tavolo hanno assicurato che il clima è nella riunione di oggi è stato sereno, sono state fatte valutazioni sulla situazione, compresa la ‘corsa’ dei contagi, e fatto il punto sulle proposte avanzate dal Cts. Comitato che, come noto, esclude un lockdown totale, ma è sostanzialmente favorevole a un giro di vite nei weekend in tutta Italia. Gli esperti hanno, infatti, consigliato un inasprimento delle misure, già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione del Covid sospinta dalle varianti: zone rosse più rigide, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana Si valuta, per esempio, per le aree in giallo, la chiusura di bar e ristoranti nel weekend. Il Cts, fra l’altro, ha chiesto l’estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi.

