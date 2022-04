Covid nell’Isola, sfiorati i mille contagi e oggi nessun morto: c’è un nuovo balzo di ricoveri in ospedale. La sfida col virus in Sardegna è tutt’altro che vinta: oggi 999 nuovi positivi, calano a 13 però i sardi in terapia intensiva ma ci sono otto ricoverati in più. Per fortuna nessun decesso dopo molte settimane.

In Sardegna si registrano oggi 999 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 873 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3267 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 ( -1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 318 ( +7 ).

30531 sono i casi di isolamento domiciliare (-76).

Non si registrano decessi.