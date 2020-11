Covid, medico di base fa ricorso al Tar: “Il dpcm non protegge la salute”

“Le misure introdotte con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio sono sproporzionate rispetto all’attuale situazione sanitaria ma soprattutto nocive: anziché salvaguardarla, rischiano di danneggiare la salute dei cittadini e soprattutto creano da subito pesanti danni all’economia nazionale con ripercussioni inevitabili anche per la spesa pubblica”. Con queste motivazioni Mariano Amici, medico di base presso l’Asl Roma 6 e già autore del ricorso che nel Lazio ha recentemente annullato l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale introdotto dalla Regione, ha presentato ricorso al Tar contro l’ultimo dpcm che ha introdotto in tutta Italia nuove restrizioni per cittadini e imprese.

