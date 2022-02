Covid, Locatelli: “La quarta dose non è da escludere”

“Dobbiamo affrontare la problematica della quarta dose in maniera laica, non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione”. Così il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, intervistato da Skytg24.

Locatelli ha aggiunto che per avere disponibile il vaccino nella fascia 0-5 anni “potrebbe essere ragionevole l’orizzonte della primavera”.

Via le mascherine a fine febbraio? “Non darei per certa questa data e non escluderei neanche un anticipo” ha risposto Locatelli. “Dipende da come sarà l’evoluzione della curva epidemica del paese”.

