Covid, l’indice Rt sale a 1, 7: “Limitiamo gli spostamenti o in Italia sarà lockdown”

L’indice di contagio sale. E presto Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana potrebbero cambiare colore, diventare arancioni e subire misure più pesanti. Tutto nel nuovo monitoraggio del ministero della Sanità. “Nei ricoveri ospedalieri notiamo una tendenza all’aumento e soprattutto c’è un incremento per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e questa situazione giustifica l’adozione di interventi più restrittivi soprattutto nelle regioni più colpite – commenta il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in merito alle nuove ordinanze in arrivo -. E naturalmente necessita dell’adozione di comportamenti prudenti da parte di tutti i cittadini”.

Rezza ha poi spiegato che “la situazione epidemiologica da Covid-19 continua a peggiorare e si registra un Rt di circa 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100mila abitanti e quasi tutte le regioni italiane sono pesantemente colpite”.

Già il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto al programma Tagadà, su ‘La7’, aveva preannunciato che “oggi vedremo un’Italia più arancione e più rossa“, aggiungendo che “gli indicatori – presi in esame – non riguardano solo i numeri delle terapie intensive” e che le attuali misure contro la diffusione di Covid “dovranno essere la base per la convivenza con il virus per i prossimi mesi”. Secondo Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, intervenuto nel corso della trasmissione di Rai Radio 1 ‘In Vivavoce’, “non si può fare la vita che facevamo prima, bisogna limitare i propri spostamenti” e gli assembramenti o “tutta l’Italia sarà presto rossa e l’unica possibilità che avremo è quella di un lockdown nazionale“.

