Covid, la situazione in Sardegna peggiora: aumentano i contagi, i ricoveri, i pazienti gravi e i sardi in isolamento. Ogni lunedì di solito si assiste al calo dei contagi, scatta invece la contro tendenza: altri 259 casi accertati, un paziente grave in più, salgono i ricoveri e sono diventati oltre quattromila in isolamento domiciliare a cinque giorni dal Natale.

In Sardegna si registrano oggi 259 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1493 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3229 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( 1 in più di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 119 ( 3 in più di ieri).

4053 sono i casi di isolamento domiciliare ( 111 in più di ieri).

Non si registra alcun decesso.