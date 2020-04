Covid, Italia blindata fino a Pasquetta: Speranza conferma le restrizioni

“E’ intenzione del governo confermare le limitazioni a suo tempo imposte fino al 13 aprile. Il nostro obiettivo è non moltiplicare il numero dei positivi, ridurre i decessi ed evitare che il nostro sistema sanitario nazionale venga colpito da ulteriore tsunami”. Cosi’ il ministro della salute Roberto Speranza nell’informativa al Senato sull’emergenza legata all’epidemia del coronavirus. “Senza un vaccino -ha detto il ministro – non sconfiggeremo mai il Covid, siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve dovremo sapere gestire questa fase di transizione ed evitare l’esplosione di nuovi focolai”. CONTINUA A LEGGER SU AGI.IT