Covid, in Sardegna subito la quarta dose di vaccino a 500mila persone

Il governo corre ai ripari e dopo aver abolito qualunque pur minima forma di protezione e prevenzione torna alla carica con i vaccini. Subito la quarta dose, per provare a fare muro contro la violenta ondata di contagi che cresce di giorno in giorno, non più per over 80 e fragili, ma per chiunque abbia compiuto 60 anni. Qualche ora fa il ministero della Salute ha pubblicato la circolare con cui viene ampliata la platea dei vaccinabili, che naturalmente comprende anche tutti i fragili sopra i 12 anni. In Sardegna, i cittadini interessati sono 500mila.

Le somministrazioni del vaccino dovrebbero partire fra due giorni, giovedì 14, come annunciato dal ministro Speranza. Ma nonostante manchino poche ore, ancora non si sa se verranno riaperti gli hub anche in Sardegna, come già sta accadendo in altre regioni, o se invece ci si affiderà alle farmacie che hanno aderito alla campagna e ai medici di famiglia, che finora di somministrare vaccini non ne hanno voluto sapere.

Dalla Regione fanno sapere che per poter dare il via alla macchina organizzativa si attende la pubblicazione del decreto del governo in gazzetta ufficiale.